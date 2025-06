Arera: trend crescente per teleriscaldamento in Italia, metodo tariffe prorogato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 giu - In Italia la diffusione dei sistemi di telecalore e' ancora limitata, ma con un trend che risulta storicamente crescente: l'incremento nell'estensione delle reti registrato nell'anno 2023 e' stato pari a 97 km mentre la volumetria allacciata e' cresciuta dell'1,7% (per entrambi i valori, tuttavia, si e' registrato un rallentamento nella crescita rispetto agli anni precedenti). Le 5 regioni del nord Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Veneto rappresentano, da sole, oltre il 95% dell'energia termica erogata. Nel 2023 le centrali termiche al servizio di reti di telecalore hanno prodotto 10.691 GWh termici, 6.045 GWh elettrici e 162 GWh frigoriferi. Il gas naturale si conferma la fonte energetica nettamente prevalente con il 69,8% del consumo energetico complessivo, tra le altre fonti portano un contributo significativo i rifiuti (15,4%) e le bioenergie (biomasse, biogas e bioliquidi, all'11,2%). Lo rileva Arera nella Relazione annuale presentata al Parlamento in cui sottolinea come in attesa di concludere l'analisi, l'Autorita' ha rinviato i termini di conclusione del procedimento per la definizione del metodo tariffario applicabile a regime, prevedendo al contempo una prosecuzione dell'applicazione del metodo transitorio fino al termine dell'anno 2025.

