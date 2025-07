Arera: Pichetto,rinnovo collegio non certo in Cdm prima estate, no oltre prorogatio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 lug - Il rinnovo del collegio di Arera "non e' detto che vada in consiglio dei ministri prima della pausa estiva, valutiamo, o prima o dopo la pausa certamente l'importante e' non andare oltre il periodo di prorogatio". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin a margine del convegno "Energia: le politiche UE per rilanciare la competitivita' industriale e ridurre i costi per le famiglie". Una data non c'e' quindi? "No" ha replicato il ministro.

L'Autorita', come organo collegiale, e' nominata con decreto del Presidente della Repubblica. La procedura di nomina prevede il parere vincolante, a maggioranza dei 2/3 dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti, sui nomi proposti dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e da quello delle Imprese e del Made in Italy e approvati dal Consiglio dei Ministri.

