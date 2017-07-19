Arera: Milani (FdI), interrogazione al Mase su aumento retribuzione dirigenti

Depositata alla Camera (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 dic - "Oggi ho depositato un'interrogazione al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per chiedere al Governo quali iniziative intenda assumere in merito alla delibera firmata dal presidente di Arera, Stefano Besseghini, che prevede un incremento delle retribuzioni dei dirigenti. Tale delibera, inoltre, accantona 'in attesa di chiarimenti' le somme relative ai cinque mesi successivi alla decisione della Corte Costituzionale, che lo scorso luglio ha eliminato il tetto alle retribuzioni, e rimanda ad ulteriori approfondimenti normativi per la definizione completa del quadro. Pur essendo consapevoli dell'autonomia amministrativa delle Authority, riteniamo che la decisione della Consulta non legittimi automaticamente, soprattutto dal punto di vista etico e morale, un adeguamento al rialzo delle retribuzioni. A maggior ragione se tale scelta viene assunta a soli dieci giorni dalla scadenza del mandato dell'attuale collegio'. Lo annuncia in una nota il deputato Massimo Milani (FdI), segretario della commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera.

Bof.

