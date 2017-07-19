Arera: concluse consultazioni quadro strategico 2026-29, focus su tutela consumatore

80 i soggetti intervenuti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 set - Si sono concluse le audizioni periodiche dell'Arera sul proprio Quadro strategico 2026-2029. Nei due giorni di consultazioni pubbliche, che rappresentano uno dei passaggi fondamentali del processo di ascolto degli stakeholder, sono 80 i soggetti intervenuti tra societa', associazioni degli operatori dei settori regolati e dei consumatori. Gli obiettivi del Quadro Strategico, spiega una nota, guideranno l'azione del Collegio per i primi quattro anni del mandato settennale della nuova consiliatura nei settori dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, dei rifiuti e del telecalore.

Oltre ad obiettivi strategici per gli ambiti specifici ambiente ed energia, l'Autorita' ha individuato una serie di temi trasversali che riguardano la sicurezza e resilienza delle infrastrutture; la tutela e fiducia di utenti e consumatori; il funzionamento efficiente dei mercati e qualita' dei servizi; l'efficacia dell'azione istituzionale, partecipazione e qualita' della regolazione; ed infine l'enforcement, controllo e gestione delle crisi. 'Accogliamo con grande soddisfazione - ha dichiarato il Presidente Arera, Nicola Dell'Acqua - che gli stakeholder abbiano notato e apprezzato la scelta di collocare la tutela del consumatore al primo posto tra le priorita' del Quadro Strategico: e' una scelta chiara da cui discende la responsabilita' di profondere ogni sforzo necessario per rendere concreta ed effettiva tale tutela, a partire da un intervento mirato di rafforzamento della struttura organizzativa e l'istituzione di un Osservatorio Permanente della Regolazione, quale spazio di ascolto e confronto'. Osservazioni e proposte al Quadro Strategico potranno essere inviate fino a martedi' 15 settembre.

Lab-com.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 11-09-26 18:07:53 (0570)ENE,UTY 5 NNNN