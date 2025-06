Arera: Besseghini, in 2024 infrazioni per 8,4 mln, sanzioni per 4,9 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 giu - Nel 2024 le ispezioni presso i soggetti regolati, effettuate con la collaborazione del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, hanno portato a contestazioni per infrazioni pari a circa 8,4 milioni di euro. on particolare, sono proseguite le attivita', gia' avviate nel 2023, per la verifica dell'erogazione dei bonus sociali elettrico e gas alle famiglie in condizioni di disagio economico, 'sbloccando' bonus non erogati per 2,4 milioni di euro.Il presidente di Arera, Stefano Besseghini, illustrando la Relazione al Parlamento sottolinea come il 2024 ha rappresentato 'un anno di significativo consolidamento per l'attivita' sanzionatoria dell'Autorita'. Nel complesso, dal punto di vista economico, le sanzioni irrogate nel 2024 all'esito di procedimenti ordinari hanno raggiunto l'ammontare complessivo di 4,9 milioni di euro, con un netto aumento rispetto all'anno precedente. Il Servizio Conciliazione, rappresenta sempre piu' il principale strumento di tutela successivo al reclamo all'esercente ha ricevuto complessivamente oltre 34.000 domande, consentendo di ottenere oltre 21 milioni di euro con un tasso di soddisfazione degli utilizzatori del Servizio Conciliazione pari al 95 per cento.

