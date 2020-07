Areospazio: Manzella (Mise), forte l'attenzione del Governo al settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 lug - L'industria aerospaziale italiana "e' uno dei nostri asset strategici anche grazie ad eccellenze di livello mondiale" osserva il Sottosegretario al Mise Gian Manzella nel corso di una visita alle imprese umbre del settore. Manzella ricorda la presenza di un tavolo di lavoro ministeriale "per rivedere e modernizzare la legislazione di settore (risale al 1985,ndr), e per dare un indirizzo strategico all'aerospazio". Il Sottosegretario ricorda che al Tavolo di lavoro partecipano, oltre alle associazioni di settore, "anche le realta' regionali e tra queste il distretto dell'Umbria, insieme a quello della Puglia e del Piemonte". Il distretto dell'Umbria con imprese come Angelantoni Test Technologies, CBL Electronics, UmbraGroup, Comear e BSP si legge in una nota di Manzella, conta 30 aziende associate, 2.900 dipendenti e un fatturato di circa 400 milioni.

