Aree interne: Foti, no strumento di lotta politica ma un'emergenza nazionale

Tema non solo italiano, domani da Fitto strategia Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 mag - "Penso che a nessuno sfugga il fatto che le aree interne non rappresentano uno strumento di lotta politica, ma rappresentano un'emergenza nazionale". Lo ha sottolineato il ministro degli Affari europei, Tommaso Foti, chiudendo nell'Aula della Camera la discussione generale sulle mozioni relative al rilancio della strategia nazionale delle aree interne.

Il ministro ha peraltro evidenziato: "Il tema delle aree interne non e' solo un tema italiano: domani saro' a Bruxelles con tutti i ministri della coesione, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto presentera' quello che viene definito 'Right to stay' e cioe' il diritto di restare. E sara' quella la strategia che verra' annunciata a livello europeo sulle aree interne, e le aree interne ce l'ha l'Italia, ma ce le ha la Francia e ce le ha la Spagna".

Bof.

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