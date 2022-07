Aree interne: Carfagna, ok Stato-Regioni a riparto 198,6 mln programma 2021-27 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 lug - Quanto alla selezione delle nuove aree, l'ammontare delle risorse disponibili (172 milioni di euro) ha consentito di finanziare 43 nuove aree, due in ciascuna Regione, ma poiche' tre Regioni (Puglia, Friuli Venezia Giulia e Valle D'Aosta) hanno optato per l'individuazione di una sola nuova area interna nel ciclo 21-27, le quote residue hanno consentito il finanziamento di una terza area interna nelle quattro Regioni con la maggior quota di popolazione residente nei comuni interni (Sicilia, Lombardia, Emilia Romagna e Campania). Non e' da escludere, in caso di attivazione di ulteriori risorse, il finanziamento di proposte aggiuntive. 33 delle nuove aree hanno gia' completato l'iter di approvazione. Altre 10 saranno formalmente "varate" entro l'estate.

