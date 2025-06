Architettura: Progetto Cmr ristruttura la facolta' di Medicina a Udine -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 giu - L'intervento del Campus dell'Universita' di Medicina di Udine si colloca nell'ambito di un'iniziativa di valorizzazione dell'offerta formativa di Ateneo che prevede - oltre al complesso di 7.000 mq di nuova costruzione interamente dedicata alla didattica, ad attivita' di laboratorio avanzate e agli uffici del corpo docenti, di cui a ottobre 2024 si e' celebrato 'l'arrivo al tetto' - un nuovo studentato e spazi dedicati alla didattica, all'aggregazione e alla condivisione con destinazione universitaria grazie alla ristrutturazione e al miglioramento sismico dell'ex convento dei frati Cappuccini, sostenuto a livello finanziario dalla Regione con il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia (Ardis) e dal ministero dell'Universita' e della Ricerca, oltre che dall'ateneo stesso. Il progetto di ristrutturazione dell'ex convento e' attento alle preesistenze e punta alla creazione di spazi per studenti, docenti e personale tecnico amministrativo riconfigurati e all'avanguardia che ospiteranno attivita' mirate a produrre innovazione scientifica ad alto livello in ambito medico e sanitario, in un contesto naturale di pregio ricco di giardini e di aree esterne per l'incontro e l'aggregazione.

