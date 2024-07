Arbitrato: procedimenti su leasing i piu' lunghi, contratti di agenzia i piu' brevi

Ricerca Sda Bocconi in collaborazione con Cam (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 lug - I procedimenti arbitrali con durata media piu' lunga sono riconducibili alle tipologie del leasing (476 giorni), immobiliare (433 giorni), industriale (400 giorni). I piu' brevi sono quelli riconducibili ai contratti di agenzia (201 giorni). Queste alcune evidenze dalla ricerca realizzata da Sda Bocconi School of Management in collaborazione con Cam (Camera Arbitrale di Milano), sui 206 procedimenti arbitrali totali analizzati dei 345 iniziali, poiche' in 26 casi le parti hanno rinunciato al procedimento. Se si guarda al settore di appartenenza delle parti, la durata maggiore si riscontra nel settore moda (372 giorni); informatica (373 giorni); i procedimenti piu' brevi sono legati al settore commerciale (265 giorni), chimico farmaceutico + sanita' (265 giorni). Se analizziamo la natura delle parti, cioe', privati o imprese, notiamo che i procedimenti piu' lunghi sono quell tra privati (346 giorni), mentre i piu' brevi sono quelli tra imprese (238 giorni). In merito all'esito i procedimenti piu' lunghi sono quelli con lodo definitivo (445 giorni in media).

