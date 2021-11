Appalti: Utilitalia, garantire le specificita' come previsto dalle direttive Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - "Segnaliamo l'opportunita' di porre particolare attenzione alla specificita' dei settori speciali e ai soggetti che vi operano, evitando di estendere oneri e obblighi che a questi non si confanno". Lo ha rimarcato Giulia Chieffo, videdirettore generale di Utilitalia in audizione in commissione Lavori Pubblici del Senato sulla proposta di legge delega in materia di contratti pubblici. Anche perche' - ha aggiunto - le imprese pubbliche sono soggetti di natura imprenditoriale che operano poi sul mercato alla stregua di operatori privati, quindi gravarli di oneri ed obblighi che non si confanno al modello societario li pone in difficolta' sul piano competitivo". Chieffo ha ricordato che il Ddl, tra i principi e criteri direttivi "si pone come obiettivo la stretta aderenza alla disciplina europea". E "le direttive europee sono differenziate per settori ordinari, speciali e concessioni": una differenziazione "non mantenuta a livello di legislazione nazionale perche' c'e' un unico codice ma l'effetto - ha rimarcato - e' stato quello di creare molta confusione. Molti oneri pubblicistici previsti per le pubbliche amministrazioni, a livello europeo non si estendono ai settori speciali e nello specifico non si estendono alle imprese pubbliche.

