Appalti: Utilitalia, garantire le specificita' come previsto dalle direttive Ue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - Sugli affidamenti dei concessionari, Chieffo ha ricordato le criticita' dell'attuale normativa ora al vaglio della Consulta, aggiungendo che "un conto e' obbligare alla gara pubblica, un conto e' obbligare alla esternalizzazione: sono due concetti ben diversi. L'occasione della legge delega e' importante a questo fine". Sulla questione dell'inserimento delle clausole sociali nei bandi di gara, la richiesta e' di definire a monte i criteri in virtu' dei quali si valuta la rappresentatitivita' delle associazioni sindacali e di conseguenza a quali contratti di settore si fa riferimento.

Sulla proroga delle concessioni, la proposta di Utilitalia, sempre con attenzione a quanto previsto dalla disciplina europea, e' "che non vi sia un divieto di proroga delle concessioni ma sia rimessa alla discrezionalita' della stazione appaltante se vi siano o meno le condizioni per determinare la proroga". Infine altri due punti: "la possibile reintroduzione di un regime che consentiva ai concessionari di beneficiare in fase di qualificazione anche dei lavori svolti dai soggetti terzi subappaltatori" e un ripensamento "in modo piu' organico" degli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, alla luce delle criticita' di funzionamento dell'istituto del collegio consultivo tecnico.

