Appalti: Urso, Ue ha compreso importanza principio preferenza europea

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 set - 'Finalmente l'Europa ha compreso quanto sia importante il principio di preferenza europea per tutelare la nostra industria nel mercato interno. Essa deve pero' essere reale: non ci accontenteremo di finzioni o artifici. Lavoreremo assieme agli altri ministeri competenti per il dossier perche' la proposta odierna risponda agli interessi nazionali e del tessuto produttivo'. Lo dichiara il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dopo l'adozione da parte della Commissione Ue di una proposta di regolamento volta a modernizzare e semplificare il quadro normativo comunitario in materia di appalti pubblici. Uno degli elementi maggiormente innovativi, prosegue Urso, e' "l'introduzione, di un quadro orizzontale di preferenza europea, volto a utilizzare la domanda pubblica non soltanto secondo una logica di efficienza economica, ma anche quale strumento di politica industriale, resilienza delle catene di approvvigionamento e sicurezza economica dell'Unione".

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(RADIOCOR) 09-09-26 19:18:37 (0608) 5 NNNN