Appalti: servizi intellettuali senza indicazione di costi manodopera e Ccnl

Il chiarimento in una sentenza del Tar Lazio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - In sede di affidamento di servizi di natura intellettuale non e' obbligatoria l'indicazione dei costi della manodopera, degli oneri di sicurezza ne' del Ccnl applicato. Lo ha stabilito il Tar Lazio (sentenza 10 settembre 2025, n. 16146), respingendo il ricorso di un concorrente escluso da una gara relativa a servizi di gestione e controllo di interventi per l'infanzia e per persone non autosufficienti.

I giudici hanno chiarito che questi servizi, connotati da un elevato apporto personale e professionale, non comportano attivita' standardizzate e ripetitive, ma si basano sull'elaborazione di soluzioni personalizzate e sono da inquadrare nell'ambito dei servizi di natura intellettuale.

Per tale ragione valgono regole speciali.

Secondo il Tar, anche la mancata indicazione del Ccnl non rende l'offerta illegittima: per i servizi intellettuali, la disciplina ordinaria sulle clausole sociali non trova applicazione. Inoltre, precisano i giudici, l'eventuale contestazione avrebbe dovuto riguardare il bando, trattandosi di clausola immediatamente escludente.

La sentenza chiarisce anche che l'affidamento di specifiche prestazioni accessorie a lavoratori autonomi non costituisce subappalto vietato, trattandosi di attivita' secondarie rispetto al nucleo principale del servizio.

