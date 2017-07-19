Appalti: servizi intellettuali senza indicazione di costi manodopera e Ccnl -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - Con la sentenza n. 16146/2025 il Tar Lazio ha respinto il ricorso contro l'aggiudicazione di un appalto di servizi intellettuali, confermando la validita' di un'offerta priva dell'indicazione dei costi della manodopera e del Ccnl applicato. I giudici hanno sottolineato che la natura personalizzata di queste prestazioni giustifica deroghe rispetto alle regole ordinarie degli appalti pubblici.

La controversia nasceva dalla gara per i servizi di gestione e controllo di interventi per l'infanzia e per la cura di persone non autosufficienti tramite buoni servizio. Un concorrente aveva lamentato l'indeterminatezza dell'offerta aggiudicataria, l'irrealizzabilita' per eccessivo ricorso al subappalto e l'omessa indicazione dei costi della manodopera.

Tutte le censure sono state respinte.

Il Tar ha ritenuto che l'indicazione di risorse aggiuntive rappresenta un miglioramento gratuito, non una modifica sostanziale dell'offerta. Quanto al subaffidamento a professionisti autonomi, si tratta di incarichi accessori che non rientrano nei vincoli del subappalto.

In conclusione, i giudici hanno ribadito che per i servizi intellettuali valgono regole ad hoc: niente obbligo di scorporare manodopera, oneri di sicurezza o indicare il Ccnl, poiche' la prestazione si basa sul contributo professionale e fiduciario dei soggetti.

