Appalti: Salvini, testo nuovo Codice entro meta' dicembre in Cdm

Arrivati 60 contributi, una settimana in piu' per leggerli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 dic - La bozza del nuovo testo del codice degli appalti sara' portato in consiglio dei ministri "nelle prossime settimane: si puo' ipotizzare meta' dicembre, o appena prima o appena dopo". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini illustrando le linee programmatiche del suo ministero alla commissione Ambiente e Lavori pubblici del Senato. Salvini ha spiegato che a seguito della consultazione telematica avviata dal Mit sul testo redatto dal Consiglio di Stato sono arrivati oltre 60 contributi dalle associazioni di categoria e dagli stakeholder. "Si supponeva che arrivassero una trentina di contributi, ne sono arrivati piu' del doppio, e quindi bisogna leggerli, per essere seri. Immagino che che ci voglia una settimana in piu' rispetto al previsto". Fino a pochi giorni fa il ministro aveva indicato la data dell'8 dicembre per il primo passaggio in Cdm del testo. Sul testo attualmente in consultazione l'Ance aveva comunque segnalato l'assenza degli allegati.

