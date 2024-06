Appalti: Rfi assegna la variante di Sibari per 26,8 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 giu - Rfi manda in gara in Calabria la bretella ferroviaria di Sibari. Al via il bando dal valore di 26.831.124 euro per la realizzazione di un binario di collegamento di circa un chilometro tra le attuali linee Metaponto-Reggio Calabria e Cosenza-Sibari nel tratto in ingresso alla stazione di Sibari. I primi 285 metri sono in rilevato con un'altezza massima pari a 6 metri sul piano di campagna seguiti da un viadotto di 330 metri che consente lo scavalco della Ss 106. Nel restante tratto di 386 metri il tracciato si presenta in rilevato tranne per il ponte che consente lo scavalco del canale posto al km 0+712 della nuova bretella per poi collegarsi alla linea storica Sibari-Cosenza. Le opere ricadono nell'ambito della Regione Calabria e sono localizzate nel territorio del Comune di Cassano allo Ionio in provincia di Cosenza. Le offerte.

dovranno pervenire entro il 10 luglio.

