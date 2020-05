Appalti pubblici: sindacati, semplificare nel rispetto della legalita' e del lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mag - Nel campo delle opere pubbliche il governo deve mettere a disposizione le risorse "il piu' velocemente possibile, cantierizzando i lavori sia a livello nazionale per le grandi opere strategiche, come le infrastrutture stradali e ferroviarie, i porti e gli aeroporti, sia in modo capillare sui territori per quanto riguarda le opere minori, coinvolgendo gli enti locali: dalla manutenzione del territorio, al recupero urbano, all'edilizia pubblica". Lo chiedono le tre maggiori sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil in una nota congiunta. "Chiediamo percio' - prosegue la nota - che il Governo nel prossimo decreto individui procedure e strumenti per realizzare quei miglioramenti del Codice che in particolare nella fase iniziale delle autorizzazioni allungano i tempi di indizione delle gare e di aggiudicazione.Una strategia di sburocratizzazione e di velocizzazione da perseguire salvaguardando in modo imprescindibile un principio: la gestione corretta degli appalti in un contesto di trasparenza e di legalita', senza inseguire le sirene della deregolamentazione e del 'liberi tutti', di chi vorrebbe utilizzare l'emergenza per dare un colpo mortale al Codice degli appalti pubblici. Strade gia' percorse e fallimentari, che hanno prodotto sprechi ingentissimi di risorse pubbliche e che hanno alimentato corruzione e mafie, determinando conseguenze devastanti sul piano delle tutele e della salvaguardia dei diritti dei lavoratori".

Com-fro

(RADIOCOR) 27-05-20 19:46:36 (0649)PA,INF 5 NNNN