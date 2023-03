Appalti: pubblicato bando da 656 milioni per nuovo ospedale a Novara

Project (art. 183) di progettazione, costruzione e gestione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 mar - L'Azienda ospedaliera universitaria Maggiore della Carita' di Novara ha pubblicato un bando di concessione del valore complessivo di 656 milioni di euro, finalizzato alla progettazione, realizzazione e gestione per 17 anni (piu' 4 anni stimati per la costruzione) della "Citta' della salute e della scienza".

L'intervento - che sara' ospitato su un'area di oltre 32 ettari - include un ospedale di oltre 700 posti letto, una struttura pediatrica e un plesso universitario. La committenza ha scelto la modalita' del project financing ex articolo 183 del codice appalti che prevede una gara sul progetto di fattibilita' (realizzato da un team di progettisti guidato da Studio Altieri) con acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta e individuazione del promotore dell'intervento. Per partecipare - presentando la propria offerta con progetto definitivo e schema di concessione - c'e' tempo fino al prossimo 4 agosto 2023.

L'iniziativa dell'Azienda ospedaliera piemontese costituisce un secondo tentativo dopo che una prima gara (bandita nel giugno 2020) era andata deserta. L'attuale bando, pubblicato oggi sulla Gazzetta europea, e' stato adeguato sotto il profilo dei costi di realizzazione e prevede un contributo pubblico doppio rispetto alla gara del 2020 (200 milioni invece di 100 milioni).

