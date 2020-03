Appalti: nel primo bimestre 2020 i valori delle opere in calo del 14,1%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 mar - Un primo bimestre con un lieve incremento dei bandi e con una brusca frenata dei valori. Non parte con il piede giusto il mercato dei lavori pubblici, soprattutto se si pensa al blocco di cantieri e di nuove opere dei prossimi mesi a causa dell'emergenza Covid-19. Secondo l'osservatorio Cresme Europa Servizi da gennaio a febbraio sono stati promossi 3.638 bandi per un valore complessivo di 4 miliardi. Rispetto allo stesso periodo del 2019 il numero degli avvisi cresce dell'1% mentre il valore delle opere perde il 14,1 per cento. Oltre un quarto degli importi in gara arriva dalle amministrazioni comunali che hanno pubblicato 2.230 bandi (-3,6%) per 1,174 miliardi (+29%). Nella graduatoria per enti appaltanti seguono i gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici locali con 311 appalti (+20,1%) per 810 milioni (+109%) e la sanita' pubblica con 169 opere (+22,5%) per 394 milioni (-68%). Dati positivi per le Ferrovie che hanno indetto 27 procedure (+68%) per 224 milioni (+497%) mentre l'Anas, con 51 bandi per 149 milioni, ha promosso piu' bandi (+13%) ma meno ricchi (-84%). A mancare all'appello sono soprattutto le grandi opere: la fascia superiore ai 50 milioni ha totalizzato 8 gare per 597 milioni (-11% e -58%), quella tra 15 e 50 milioni ha registrato 30 appalti per 707 milioni (-33% e -45%). L'appalto piu' importante di febbraio e' uno dei cinque lotti di Abbanoa per il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, di sollevamento fognario e di pretrattamento in Sardegna, lotto 4, da 98,4 milioni.

