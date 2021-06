Appalti: ministro Orlando firma Dm su congruita' della manodopera

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 giu - Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando ha firmato un decreto che definisce un sistema di verifica della congruita' dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall'accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni piu' rappresentative per il settore edile. Lo comunica il ministero in una nota spiegando che "la verifica della congruita' si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione".

In fase di prima applicazione, la verifica della congruita' della manodopera impiegata e' effettuata in relazione agli indici minimi di congruita' riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

