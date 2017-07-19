Appalti: Legacoop, guida revisione prezzi passo avanti per i servizi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - Le linee guida del ministero delle Infrastrutture sulla revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture rappresentano 'un risultato importante per le cooperative e le imprese dei servizi e un primo passo concreto verso un maggiore equilibrio nei contratti pubblici'. E' il giudizio di Legacoop Produzione e Servizi dopo la pubblicazione del documento ministeriale. Secondo l'associazione, il provvedimento costituisce 'un avanzamento significativo per la sostenibilita' economica del settore' e per la tutela dell'occupazione, soprattutto perche' gli indici individuati tengono conto degli incrementi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali. Legacoop sottolinea inoltre che le linee guida contribuiscono a uniformare l'applicazione della revisione prezzi nei contratti pubblici, offrendo alle stazioni appaltanti criteri operativi piu' chiari e alle imprese riferimenti concreti per il riconoscimento delle variazioni dei costi.

Mas.

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