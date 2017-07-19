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            Appalti: Legacoop, guida revisione prezzi passo avanti per i servizi -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - Per Legacoop Produzione e Servizi resta aperto il nodo del riequilibrio dei contratti pubblici gia' in essere, dal momento che le linee guida del MiT Produrranno effetti solo sui futuri affidamenti. L'associazione continua quindi a chiedere l'istituzione di un fondo dedicato per sostenere cooperative e imprese ancora penalizzate dall'aumento dei costi registrato negli ultimi anni. 'Siamo soddisfatti di questo risultato - afferma il vicepresidente e direttore Andrea Laguardia - ma auspichiamo che questo intervento rappresenti un primo passo verso una revisione strutturale e definitiva della disciplina della revisione prezzi nei servizi'.

            Laguardia chiede inoltre al Governo 'di invertire la tendenza delle gare al massimo ribasso', aumentando gli investimenti nel public procurement dei servizi per rafforzare qualita' delle prestazioni e occupazione.

            Mas.

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