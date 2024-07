Appalti: le principali gare di lavori della settimana -2

Pubblicate tra il 18 e il 24 luglio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 lug - La lista delle dieci principali gare, per valore, con l'indicazione della stazione appaltante, dell'importo e della scadenza per le offerte.

6 - VENETO ACQUE SPA DI VENEZIA Oggetto: G24-L5769 - Opere di realizzazione collettore Sud e MOSAV Condotta DN1000 Vicenza Ovest - Vicenza Est (Tratta A6-A4), inclusa la bonifica bellica, per la realizzazione delle opere di: 1) Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferenti (Bacino VI 6 P.R.R.A. Regione Veneto) - Stralcio I Collettore Sud 2) Modello strutturale degli acquedotti del Veneto (MO.S.A.V.) Condotta di adduzione primaria Brendola (VI) - Piazzola sul Brenta (PD) tratta A6-A4 condotta DN1000 Vicenza Ovest - Vicenza Est Importo: 45.428.340 Termine: 16/09/2024 7 - FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA DI TRIESTE Oggetto: Gara 01-2024 - Riqualificazione della viabilita' dalla SR 177 alla SR 464 - Bretella di Barbeano in Comune di Spilimbergo (PN) - Decreto di Delegazione Amministrativa Intersoggettiva n PTM/222/VS.1.0.20 dd 03.06.2010 Importo: 30.902.888 Termine: 23/09/2024 8 - A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: Gara DG 06/24 in 16 lotti - Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata del corpo stradale - 2024 - Lotto 12 Emilia Romagna Importo: 30.000.000 Termine: 12/09/2024 9 - CONSORZIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DIVERTOR TOKAMAK TEST - DTT SCARL DI FRASCATI Oggetto: Fornitura della camera da vuoto di DTT, costituita da 3 multisettori, e relativi accessori - CUI F15408721007202400004 Importo: 29.000.000 Termine: 04/10/2024 10 - A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: Gara DG 06/24 in 16 lotti - Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata del corpo stradale - 2024 - Lotto 13 Veneto e Friuli Venezia Giulia Importo: 25.000.000 Termine: 12/09/2024.

