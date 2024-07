Appalti: le principali gare della settimana

I bandi pubblicati tra l'11 e il 17 luglio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 lug - La lista delle dieci principali gare, per valore, con l'indicazione della stazione appaltante, dell'importo e della scadenza per le offerte.

1 - PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA Oggetto: Appalto dei servizi integrati e manutentivi per la gestione del patrimonio della Provincia di Reggio Emilia (Global Service) Importo: 73.494.436 Termine: 16/09/2024 2 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA Oggetto: Intervento per riqualificazione insediativa per messa a norma antisismica del denominato Monoblocco (corpi di fabbrica A1, A2, D, E, F e G) del P.O. OO.RR. Foggia Importo: 46.705.485 Termine: 25/09/2024 3 - A.S.L. - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO Oggetto: Conclusione di un accordo quadro con n. 2 operatori, suddiviso in n. 2 Lotti biennale con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, da autorizzare annualmente, per l'esecuzione di attivita' di manutenzione edile, ordinaria e straordinaria, degli immobili di proprieta' o nella disponibilita' della ASL di Viterbo e degli impianti a servizio degli immobili di proprieta' o nella disponibilita' della ASL di Viterbo. Lotto 1) presidi ospedalieri Importo: 18.750.000 Termine: 19/08/2024 4 - A.S.L. - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO Oggetto: Conclusione di un accordo quadro con n. 2 operatori, suddiviso in n. 2 Lotti biennale con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, da autorizzare annualmente, per l'esecuzione di attivita' di manutenzione edile, ordinaria e straordinaria, degli immobili di proprieta' o nella disponibilita' della ASL di Viterbo e degli impianti a servizio degli immobili di proprieta' o nella disponibilita' della ASL di Viterbo. Lotto 2) Strutture territoriali Importo: 18.750.000 Termine: 19/08/2024 5 - COMUNE DI POLLICA Oggetto: Project financing - Gara ai sensi 193 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione di un impianto per la produzione di Biogas da Posidonia oceanica spiaggiata Importo: 18.643.380 Termine: 16/09/2024.

