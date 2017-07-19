Dati
            Appalti: Lazio, via alla legge che istituisce l'elenco dei Rup

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 gen - Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, ha approvato all'unanimita' (32 voti) la proposta di legge n.188, che istituisce l'Elenco regionale dei Responsabili unici di progetto, illustrata dalla prima firmataria Micol Grasselli (FdI). 'Questa proposta di legge - ha spiegato la la consigliera segretaria dell'Ufficio di presidenza - nasce dall'ascolto e dal confronto costante con gli enti locali, con i tecnici, con i professionisti del settore e, soprattutto, da una consapevolezza molto chiara: se vogliamo che le opere pubbliche e i servizi funzionino davvero dobbiamo mettere le persone giuste nei ruoli giusti'.

            L'elenco dei Rup sara' volontario e aperto ai dipendenti della Pa dotati dei requisiti previsti dalla legge. La gestione dell'elenco sara' di competenza della Direzione regionale dei lavori pubblici e sono previsti limiti massimi agli incarichi annuali per ciascun Rup, a tutela della rotazione e dell'imparzialita''.

            Edt.

