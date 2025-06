Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 giu - 1 - ATI SIELTE TRASPORTI SRL (CAPOGRUPPO), ELEN - ING. DE ROSSI SRL Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gara suddivisa in 14 lotti - Lotto 9 Palermo Importo di gara: 35.156.983 2 - G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A.

Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gara suddivisa in 14 lotti - Lotto 7 Milano Importo di gara: 34.771.602 3 - ATI STREVER S.P.A. (CAPOGRUPPO), MANELLI IMPRESA S.P.A.

Ente appaltante: MINISTERO DELLA CULTURA - SEGRETARIATO GENERALE DI ROMA Oggetto: Lavori per il recupero e la riqualificazione del complesso militare dismesso ex caserma 8 Cerimant in Roma, via Prenestina n. 931, per la realizzazione di depositi per il ricovero delle opere d'arte - Recovery Art - PNRR Importo di gara: 33.000.000 Importo di aggiudicazione: 27.043.746 Data aggiudicazione: 15/05/2025 4 - ATI FERONE PIETRO & C. SRL (CAPOGRUPPO), VI.CLA. FUTURE SRL Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gara suddivisa in 14 lotti - Lotto 2 Bari Importo di gara: 31.893.720 5 - ATI S.I.F.EL. SPA (CAPOGRUPPO), SIRTI TELCO INFRASTRUTTURE SPA Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gara suddivisa in 14 lotti - Lotto 6 Genova Importo di gara: 29.764.036.

