Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mag - 1 - ATI FRANCESCO COMUNE COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO), GUASTAMACCHIA SPA Ente appaltante: FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL DI BARI Oggetto: Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sui complessi immobiliari e infrastrutturali dell'asset di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl Importo di gara: 76.560.000 Importo di aggiudicazione: 63.800.000 Data aggiudicazione: 04/03/2025 2 - ATI GEMMO SPA (CAPOGRUPPO), NA.GEST GLOBAL SERVICE SRL Ente appaltante: BANCA D'ITALIA DI ROMA Oggetto: Procedura aperta in 3 lotti per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria edile e impiantistica degli stabili della Banca d'Italia siti in Roma Lotto 3 Polo Tuscolano Importo di gara: 58.500.000 Data aggiudicazione: 26/02/2025 3 - ATI SALCEF S.P.A. (CAPOGRUPPO), A.T.P. AMBIENTE TRASPORTI PROGETTAZIONE SRL, RECO SRL, STUDIO ABITA SRL, SAGI S.R.L., GEOLOGO DI FRANCESCO, TERSIGNI DAVID Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori relativi alla realizzazione del Raddoppio della linea ferroviaria Decimomannu-Villamassargia lotto 2, compreso tra il km 3+460 circa (Posto di comunicazione Villaspeciosa) ed il km 9 circa della linea storica (Posto di comunicazione Polveriera) Fondi PNRR Importo di gara: 51.559.332 Importo di aggiudicazione: 41.436.398 Data aggiudicazione: 24/04/2025 4 - ATI GEMA SPA (CAPOGRUPPO), VI.D.R. SRL, SALCEF SPA Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori per la manutenzione delle opere civili in galleria e relative pertinenze di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di giurisdizione delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali, ricadenti lungo le linee della giurisdizione delle Unita' Territoriali, nonche' delle linee regionali previste al Titolo IV del Decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96'. Lotti n. 21 - Lotto 13 Palermo Importo di gara: 51.078.656 Importo di aggiudicazione: 51.078.656 Data aggiudicazione: 05/03/2025 5 - INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA Ente appaltante: BANCA D'ITALIA DI ROMA Oggetto: Procedura aperta in 3 lotti per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria edile e impiantistica degli stabili della Banca d'Italia siti in Roma Lotto 2 Centro storico Importo di gara: 48.958.000 Data aggiudicazione: 17/02/2025.

