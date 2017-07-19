Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 ott - 1 - ATI SIRAM SPA (CAPOGRUPPO), ECOOPERA SOC. COOP.

Ente appaltante: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Oggetto: Gara europea a procedura telematica aperta per l'appalto del servizio di gestione e custodia degli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento del bacino Trentino Centrale (lotto 1) della Provincia Autonoma di Trento Importo di gara: 116.629.350 Data aggiudicazione: 09/10/2025 2 - BRUSSI COSTRUZIONI SRL Ente appaltante: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - DIREZIONE 9 TRONCO DI UDINE Oggetto: Accordo quadro esecuzione degli interventi di manutenzione delle pavimentazioni della piattaforma autostradale, degli svincoli, delle aree di servizio e di parcheggio e delle pertinenze lungo le tratte autostradali di tutte le aree, opere, impianti ed installazioni facenti parte del patrimonio autostradale o ad esso complementari della direzione 9 tronco di Udine.

Importo di gara: 53.904.422 Data aggiudicazione: 10/05/2024 3 - G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A.

Ente appaltante: FERROVIE NORD SPA DI MILANO Oggetto: Accordo quadro per lavori di rifacimento trazione elettrica ramo Milano Importo di gara: 20.848.346 Data aggiudicazione: 23/06/2025 4 - IMPRESA COSTRUZIONI ING. E. PASQUALUCCI SRL Ente appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA Oggetto: Procedura aperta comunitaria per appalto integrato dei lavori di restauro e risanamento conservativo Ippodromo Comunale per realizzare una residenza universitaria Importo di gara: 20.697.877 Importo di aggiudicazione: 16.419.832 Data aggiudicazione: 18/12/2024 5 - CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI' - ESECUTRICE CIRES SOCIETA' COOPERATIVA Ente appaltante: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - PORTI DI LIVORNO-PIOMBINO-PORTOFERRAIO-RIO MARINA-CAVO-CAPRAIA ISOLA Oggetto: Progettazione esecutiva e dei lavori necessari per intervento di mitigazione ambientale del waterfront e di mitigazione paesaggistica dell'intera area del porto di Piombino - Efficientamento energetico della stazione portuale edificio C.I.S.P.E. PNRR Importo di gara: 16.244.350 Importo di aggiudicazione: 13.247.591 Data aggiudicazione: 25/07/2025.

