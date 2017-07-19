Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - 1 - WEBUILD S.P.A.

Ente appaltante: A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: Gara in 2 lotti - CZ 02/25 S.S. 106 Jonica - Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal km 0+000 (Rot. Innesto Aranceto viad. Coserie) al km 25+000 (Innesto S.S. 534 Sibari). Variante in nuova sede cat. B da Rot. Innesto Aranceto viad. Coserie a Innesto S.S. 534 Sibari compreso l'adeguamento a cat. B della S.S. 534 Sibari dallo sv. con il Megalotto 3 alla S.S. 106 Radd. - Lotti 1 e 2 - da Coserie a Sibari - Lotto 1 da Coserie (km 0+000) a Sv.

Corigliano ovest compreso (km 17+000 circa) Importo di gara: 556.242.045 Importo di aggiudicazione: 531.542.235 Ribasso: 4,643 2 - ETERIA CONSORZIO STABILE SCARL Ente appaltante: A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: Gara in 2 lotti - CZ 02/25 S.S. 106 Jonica - Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal km 0+000 (Rot. Innesto Aranceto viad. Coserie) al km 25+000 (Innesto S.S. 534 Sibari). Variante in nuova sede cat. B da Rot. Innesto Aranceto viad. Coserie a Innesto S.S. 534 Sibari compreso l'adeguamento a cat. B della S.S. 534 Sibari dallo sv. con il Megalotto 3 alla S.S. 106 Radd. - Lotti 1 e 2 - da Coserie a Sibari - Lotto 2 - da Sv. Corigliano ovest (km 17+000 circa) a fine intervento (km 32+000 circa) Importo di gara: 397.231.946 Importo di aggiudicazione: 376.333.679 Ribasso: 5,458 Data aggiudicazione: 29/01/2026 3 - ATI EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. (CAPOGRUPPO), LA MERCURIO SRL Ente appaltante: COMUNE DI PIACENZA Oggetto: Project financing Gara ai sensi 193 del D.Lgs.

36/2023 per l'affidamento in concessione del servizio di efficientamento energetico e smart city Comune di Piacenza - Progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, compresa la gestione e fornitura di en. elettrica impianti di pubblica illuminazione e semaforica, i servizi a valore aggiunto, e-mobility e gestione, manutenzione, efficientamento energetico, compresa la fornitura di en. termica ed elettrica per gli impianti degli edifici Importo di gara: 91.829.238 Data aggiudicazione: 22/11/2025 4 - CIELO SCARL Ente appaltante: A2A SPA DI BRESCIA Oggetto: Gara 029 2024 - accordo quadro - Procedura negoziata per la realizzazione e manutenzione delle reti di distribuzione energia elettrica mt e bt e degli impianti di derivazione utenza nel comune di Brescia e nei comuni della provincia di Brescia - Lotto 2 Area Sal Importo di gara: 46.908.000 5 - GRAVITAS CONSORZIO STABILE MULTISERVIZI SOC CONSORTILE A RL Ente appaltante: A2A SPA DI BRESCIA Oggetto: Gara 029 2024 - accordo quadro - Procedura negoziata per la realizzazione e manutenzione delle reti di distribuzione energia elettrica mt e bt e degli impianti di derivazione utenza nel comune di Brescia e nei comuni della provincia di Brescia - Lotto 1 Area BS+hinterland Importo di gara: 45.228.833 ler.

