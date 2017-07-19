Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - 1 - FRANCO SRL Ente appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO-SUD PUGLIA Oggetto: Lavori di ristrutturazione del sistema di distribuzione irrigua e delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche a servizio dei comprensori irrigui di Minervino Alto e Loconia - Accordo per la Coesione. FSC 2021-2027 Importo di gara: 23.921.723,80 Data aggiudicazione: 03/07/2026 2 - IREN SMART SOLUTION SPA Ente appaltante: COMUNE DI CIRIE' Oggetto: Project financing - Gara ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 36/2023 - Servizio di prestazione energetica, di cui al D.Lgs. 102/2014, denominato Cirie'nergy, per la progettazione ed esecuzione di opere di efficientamento energetico degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici comunali con successiva gestione, conduzione e manutenzione pluriennale, fornitura dei vettori energetici e servizio di manutenzione del verde pubblico del comune di Cirie'.

Importo di gara: 18.893.325,00 Data aggiudicazione: 13/11/2025 3 - AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONSORTILE, FERRARO SPA Ente Appaltante: AZIENDA SANITARIA U.S.L. DI BOLOGNA Oggetto: Gara in 4 lotti - Accordo Quadro Lavori per AVEC - Accordi Quadro di lavori per Aziende ed Enti del SSR - Area Vasta Emilia Centrale, suddivisa in lotti multioperatore - Lotto 2 - AQ lavori Azienda Unita' Sanitaria Locale di Bologna.

Importo di gara: 14.116.447,08 Data aggiudicazione: 15/07/2026 4 - C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO SRL Ente appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA DI UDINE Oggetto: Commessa 1321 - Interventi complementari allo scolmatore del Cormor sul torrente Torre e sul fiume Isonzo - Stralcio 1D Importo di gara: 11.205.291,24 Data aggiudicazione: 27/08/2026 5 - ATI PRO TECH (CAPOGRUPPO), CONSORZIO STABILE ITM Ente appaltante: COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA CICLOVIA DEL GARDA - SPONDA OVEST Oggetto: AT 6297-25 C-66: Ciclovia del Garda - UF 3.4.1: Galleria dei Titani.

Importo di gara: 10.906.034,00 Data aggiudicazione: 31/08/2026 ler.

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