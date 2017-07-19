Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ago - 1 - CMCI CONSORZIO STABILE A R.L.
Ente appaltante: SUAR - STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE - REGIONE LIGURIA Oggetto: Gara in 3 lotti - Accordo quadro - Facility Management - Servizio manutenzione immobili - Lotto 2 Facility management ASL 5 Importo di gara: 44.280.000 Data aggiudicazione: 19/06/2026 2 - ATI M.G.A. MANUTENZIONI GENERALI AUTOSTRADE SRL (CAPOGRUPPO), S.I.N.A. SOCIETA' INIZIATIVE NAZIONALI AUTOSTRADALI SPA Ente appaltante: ROMA CAPITALE Oggetto: Gara in 3 lotti - Accordo quadro con un solo operatore economico - Sorveglianza, Monitoraggio, Pronto Intervento e Manutenzione delle opere d'arte stradali di competenza di Roma Capitale - Lotto 1 Municipi da 1 a 5 Importo di gara: 40.115.820 Data aggiudicazione: 15/04/2026 3 - ATI MA.GI.B. SRL (CAPOGRUPPO), EDIL. M.A.S. SRL, STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI SRL, GRANDI LAVORI S.R.L., GAMMA S.R.L.
Ente appaltante: ROMA CAPITALE Oggetto: Gara in 3 lotti - Accordo quadro con un solo operatore economico - Sorveglianza, Monitoraggio, Pronto Intervento e Manutenzione delle opere d'arte stradali di competenza di Roma Capitale - Lotto 2 Municipi da 6 a 10 Importo di gara: 40.115.820 Data aggiudicazione: 15/04/2026 4 - ATI AVR SPA (CAPOGRUPPO), PROGER SPA Ente appaltante: ROMA CAPITALE Oggetto: Gara in 3 lotti - Accordo quadro con un solo operatore economico - Sorveglianza, Monitoraggio, Pronto Intervento e Manutenzione delle opere d'arte stradali di competenza di Roma Capitale - Lotto 3 Municipi da 11 a 15 Importo di gara: 40.115.820 Importo di aggiudicazione: 27.422.220 Data aggiudicazione: 15/04/2026 5 - DI VINCENZO DINO & C. SPA Ente appaltante: COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO DEPURAZIONE EX D.P.C.M. 26 APRILE 2017 Oggetto: Appalto integrato inerente alla redazione della progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione degli impianti di depurazione a servizio del comune di Benevento Importo di gara: 36.040.758 Data aggiudicazione: 15/06/2026 ler.
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(RADIOCOR) 02-08-26 14:27:42 (0285)PA,INF 5 NNNN
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