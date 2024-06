Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 giu - 1 - ATI RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.P.A. (CAPOGRUPPO), MANCUSI S.P.A Ente appaltante: A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: A2 Autostrada del Mediterraneo. Interventi di stabilizzazione e drenaggio dell'area in frana in prossimita' del km 126+000 dell'A2 Autostrada del Mediterraneo, localita' Noce di Lagonegro (PZ) Importo di gara: 28.902.069 Importo di aggiudicazione: 24.343.003 2 - ATI FRANCESCO COMUNE COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO), SITE SRL Ente appaltante: EAV - ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL DI NAPOLI Oggetto: Appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per ammodernamento e potenziamento ferrovia cumana tratta Dazio-Gerolomini-Cantieri. Smaltimento line storia, riqualificazione sedime e viabilita' di collegamento del 1 lotto funzionale da Progr. 10+883,65 a progr. 11+816,55 e 2 lotto funzionale da progr 11+816,55 a progr. 12+380.85.

Importo di gara: 18.801.319 Importo di aggiudicazione: 16.274.408 Data aggiudicazione: 22/12/2023 3 - ATI CAMEDIL COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO), PAM SRL, CO.E.PE. SRL Ente appaltante: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE SICILIA E CALABRIA DI PALERMO Oggetto: PNRR - Progettazione esecutiva, della relazione geologica integrativa e dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio "Ex EAS", sito a Palermo, in via Impallomeni, in uso al Ministero della Giustizia.

Importo di gara: 13.891.860 Importo di aggiudicazione: 12.676.033 4 - ATI MEDIL S.R.L. (CAPOGRUPPO), CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL Ente appaltante: COMUNE DI SASSO MARCONI Oggetto: Affidamento congiunto, con metodologia BIM, del servizio di progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi alla riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della societa' urbana, miglioramento dell'accessibilita' e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualita' ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano - Area ex Alfa Wassermann - PNRR - PINQUA Importo di gara: 13.443.382 Importo di aggiudicazione: 10.733.721 Data aggiudicazione: 22/05/2024 5 - TORELLI & DOTTORI S.P.A.

Ente appaltante: REGIONE MARCHE DI ANCONA Oggetto: Procedura aperta per affidamento progettazione esecutiva, comprensiva di CSP, ed esecuzione lavori opere finanziate con fondi PNRR, con riserva affidamento esecuzione lavori opere finanziate con fondi extra-finanziamento, inerenti l'intervento di realizzazione della nuova struttura sanitaria da adibire a Casa della Comunita' e ad Ospedale della Comunita' di Cagli (PU) Importo di gara: 12.358.445 Importo di aggiudicazione: 5.305.065 Data aggiudicazione: 22/05/2024.

