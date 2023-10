Appalti: La Top 10 delle aggiudicazioni della settimana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 ott - 6 - L'INTERNAZIONALE SOC.COOP ARL Ente appaltante: MIT - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna Oggetto: PNRR Missione 2 Componente 3 - Investimento 1.2 Tribunale Ordinario di Velletri - Interventi di Riqualificazione compendio immobiliare pubblico sito in Velletri con destinazione ad uffici giudiziari 1 Stralcio.

Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione delle opere.

Importo di gara: 20.381.288 Importo di aggiudicazione: 18.244.232 Data aggiudicazione: 18/10/2023 7 - ATI DE MARCO SRL (capogruppo), COSTRUZIONI BAROZZI SPA Ente appaltante: Comune di Bari Oggetto: Accordo quadro quadriennale per l'esecuzione degli interventi necessari per la realizzazione della nuova Piazza d'Arti e riqualificazione delle aree a verde e parcheggio dell'intero compendio ex caserma Rossani in Bari PNRR 'Piani urbani integrati - M5C2- Investimento 2.2. - Identita' e comunita' Importo di gara: 20.224.871 Ribasso: 30,00% Data aggiudicazione: 28/09/2023 8 - SIRAM SPA Ente appaltante: Ferrovie Nord SpA Oggetto: Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di distribuzione per rifornimento treni a idrogeno in comune di Iseo e manutenzione full service.

Importo di gara: 19.488.073 Importo di aggiudicazione: 17.852.933 Data aggiudicazione: 30/08/2023 9 - FERRARO SPA Ente appaltante: Sport e Salute SpA Oggetto: Accordo Quadro con un unico operatore finalizzati all'affidamento in appalto integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione, manutenzione o nuova costruzione di impianti sportivi, nell'ambito dell'attuazione degli Interventi di recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi, inseriti nel PNRR. Lotto 10 ROMA Importo di gara: 18.663.446 Data aggiudicazione: 19/07/2023 10 - CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA Ente appaltante: Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna Oggetto: Appalto integrato per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, comprensiva delle attivita' di gestione informativa (B.I.M. - building information modeling), e l'esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione della nuova sede destinata alle esigenze del Dipartimento di Psicologia e degli uffici amministrativi dell'Area di Campus di Cesena - stralcio 1 - area ex zuccherificio - unita' di intervento 6 - Cesena Importo di gara: 15.561.782 Importo di aggiudicazione: 14.849.107 Data aggiudicazione: 09/10/2023.

ler

(RADIOCOR) 29-10-23 12:19:05 (0199)PA,INF 5 NNNN