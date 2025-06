Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 giu - 6 - COMESVIL SPA Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gara suddivisa in 14 lotti - Lotto 8 Napoli Importo di gara: 25.530.166 7 - ATI EUROFERROVIARIA SRL (CAPOGRUPPO), SALCEF SPA Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gara suddivisa in 14 lotti - Lotto 10 Reggio Calabria Importo di gara: 24.918.147 8 - ATI SYSCO SPA (CAPOGRUPPO), ALMAVIVA SPA Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gara suddivisa in 14 lotti - Lotto 12 Torino Importo di gara: 22.293.304 9 - M. PAVANI SEGNALAMENTO FERROVIARIO SRL Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gara suddivisa in 14 lotti - Lotto 5 Firenze Importo di gara: 20.098.943 10 - ATI ESIM SRL (CAPOGRUPPO), TELEBIT SPA Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gara suddivisa in 14 lotti - Lotto 11 Roma Importo di gara: 17.215.420.

