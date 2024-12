Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 dic - 6 - ATI MI.COS. SPA (CAPOGRUPPO), MATTIA COSTRUZIONI SRL, CODIMAR SRL Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Avviso per 38 lotti - Affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori per la manutenzione straordinaria delle opere civili della sede ferroviaria e relative pertinenze di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di giurisdizione delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali (rientranti nella categoria di specializzazione SQ0011 - LOC001) - LOTTO N.17 DOIT GE_LINEE PONENTE Importo di gara: 25.638.005 Importo di aggiudicazione: 25.638.005 Data aggiudicazione: 18/11/2024 7 - IVECOS S.P.A.

Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Avviso per 38 lotti - Affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori per la manutenzione straordinaria delle opere civili della sede ferroviaria e relative pertinenze di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di giurisdizione delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali (rientranti nella categoria di specializzazione SQ0011 - LOC001) - LOTTO N.16 DOIT GE_NODO Importo di gara: 25.633.074 Importo di aggiudicazione: 25.633.074 Data aggiudicazione: 19/11/2024 8 - ATI SGRO' ALBERTO ALVARO DANIELE (CAPOGRUPPO), DAMIGA SRL, IGC SRL, EDILCAP SRL Ente appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Oggetto: Realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari presso l'ex P.O. Tomaselli, via Passo Gravina (Catania) Importo di gara: 25.035.094 Importo di aggiudicazione: 12.263.530 Data aggiudicazione: 14/10/2024 9 - FERONE PIETRO & C. SRL Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Avviso per 38 lotti - Affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori per la manutenzione straordinaria delle opere civili della sede ferroviaria e relative pertinenze di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di giurisdizione delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali (rientranti nella categoria di specializzazione SQ0011 - LOC001) - LOTTO N.22 DOIT NA_NODO Importo di gara: 24.565.867 Importo di aggiudicazione: 24.565.867 Data aggiudicazione: 19/11/2024 10 - ATI SILVIO PIEROBON S.R.L. (CAPOGRUPPO), NATISONE LAVORI S.R.L.

Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: DAC.0103.2023 - Avviso per 38 lotti - Affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori per la manutenzione straordinaria delle opere civili della sede ferroviaria e relative pertinenze di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di giurisdizione delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali (rientranti nella categoria di specializzazione SQ0011 - LOC001) - LOTTO N.34 DOIT TS_UDINE Importo di gara: 17.891.097 Importo di aggiudicazione: 17.891.097 Data aggiudicazione: 22/11/2024.

ler

(RADIOCOR) 22-12-24 16:55:10 (0381)PA,INF 5 NNNN