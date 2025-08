Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 ago - 6 - ATI G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A.

(CAPOGRUPPO) Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Accordi Quadro per l'esecuzione di lavori e forniture per la realizzazione di un programma d'interventi di MSA, manutenzione sistematica all'armamento ferroviario, sulle linee in esercizio della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali dell'intera rete di RFI S.p.A. e su binari di altre societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato, di altre Ferrovie Regionali, nonche' delle Imprese di Trasporto, ai sensi degli artt. 72 e 165 del D. Lgs. 36/2023, per la parte applicabile a RFI S.p.A. quale Ente aggiudicatore operante nei c.d. Settori speciali. Gara suddivisa in 15 lotti - lotto 5 Firenze Importo di gara: 139.627.800 Data aggiudicazione: 20/06/2025 7 - GLOBALFER SPA Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Accordi Quadro per l'esecuzione di lavori e forniture per la realizzazione di un programma d'interventi di MSA, manutenzione sistematica all'armamento ferroviario, sulle linee in esercizio della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali dell'intera rete di RFI S.p.A. e su binari di altre societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato, di altre Ferrovie Regionali, nonche' delle Imprese di Trasporto, ai sensi degli artt. 72 e 165 del D. Lgs. 36/2023, per la parte applicabile a RFI S.p.A. quale Ente aggiudicatore operante nei c.d. Settori speciali. Gara suddivisa in 15 lotti - lotto 9 Palermo Importo di gara: 139.179.000 Data aggiudicazione: 26/05/2025 8 - ATI GEFER SPA (CAPOGRUPPO), ING. DE ALOE COSTRUZIONE SRL, ANGELO MAZZI C.G.F. SRL, UNIFERR S.R.L.

Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Accordi Quadro per l'esecuzione di lavori e forniture per la realizzazione di un programma d'interventi di MSA, manutenzione sistematica all'armamento ferroviario, sulle linee in esercizio della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali dell'intera rete di RFI S.p.A. e su binari di altre societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato, di altre Ferrovie Regionali, nonche' delle Imprese di Trasporto, ai sensi degli artt. 72 e 165 del D. Lgs. 36/2023, per la parte applicabile a RFI S.p.A. quale Ente aggiudicatore operante nei c.d. Settori speciali. Gara suddivisa in 15 lotti - lotto 15 Verona Importo di gara: 136.000.000 Data aggiudicazione: 12/06/2025 9 - ATI SUEZ ITALY SPA (CAPOGRUPPO), ECOOPERA SOC. COOP., CONSORZIO TRENTINO SERVIZI AMBIENTALI Ente appaltante: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Oggetto: Servizio di gestione e custodia degli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento dei bacini Trentino Occidentale e Trentino Orientale della P.A.T. - Lotto 2 Bacino Trentino Occidentale della Provincia autonoma di Trento Importo di gara: 127.989.626 Data aggiudicazione: 03/07/2024 10 - ATI CENEDESE SPA (CAPOGRUPPO), E.LU.S. S.R.L.

Ente appaltante: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Accordi Quadro per l'esecuzione di lavori e forniture per la realizzazione di un programma d'interventi di MSA, manutenzione sistematica all'armamento ferroviario, sulle linee in esercizio della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali dell'intera rete di RFI S.p.A. e su binari di altre societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato, di altre Ferrovie Regionali, nonche' delle Imprese di Trasporto, ai sensi degli artt. 72 e 165 del D. Lgs. 36/2023, per la parte applicabile a RFI S.p.A. quale Ente aggiudicatore operante nei c.d. Settori speciali. Gara suddivisa in 15 lotti - lotto 13 Trieste Importo di gara: 120.643.900 Data aggiudicazione: 08/07/2025.

ler

(RADIOCOR) 03-08-25 14:47:59 (0308)PA,INF 5 NNNN