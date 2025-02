Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 feb - 6 - ATI IDROGEO S.R.L. (CAPOGRUPPO), PAGANO S.P.A Ente appaltante: A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: Accordo Quadro triennale con un unico operatore per l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata per il risanamento strutturale delle gallerie, area geografica Centro-Sud Italia - Lotto 2 Calabria, Sicilia, Sardegna Importo di gara: 75.000.000 Data aggiudicazione: 03/09/2024 7 - ATI CONPAT SCARL (CAPOGRUPPO), EDIL MOTER S.R.L.

Ente appaltante: A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: Accordo Quadro triennale suddiviso in 9 lotti per l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata per il risanamento strutturale di opere d'arte compresi impalcati in carpenteria metallica. Lotto 4 Importo di gara: 60.000.000 Data aggiudicazione: 18/06/2024 8 - FINCOSIT SRL Ente appaltante: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE - PORTI DI BARI, BRINDISI, MANFREDONIA, BARLETTA, MONOPOLI Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di prolungamento dei moli foranei del porto di Barletta secondo le previsioni del vigente piano regolatore portuale sulla base del PFTE della Stazione appaltante - Molo di Ponente Importo di gara: 34.174.231 Importo di aggiudicazione: 28.240.896 Data aggiudicazione: 23/01/2025 9 - PREVE COSTRUZIONI SPA Ente appaltante: GENOVA HIGH TECH S.P.A Oggetto: Gara a procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento, mediante Accordo Quadro, dei lavori, distinti in sei fasi attuative, di realizzazione delle Opere di Urbanizzazione attinenti alla realizzazione della Nuova Scuola Politecnica nel Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Erzelli Importo di gara: 28.423.695 Data aggiudicazione: 23/01/2025 10 - ATI EDILE STRADALE ARTIFONI SPA (CAPOGRUPPO), PAROLINI GIANNANTONIO SPA Ente appaltante: AGS - AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA DI PESCHIERA DEL GARDA Oggetto: Lavori di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda - Sponda veronese - Collettore in pressione tratto Maraschina - Depuratore di peschiera del Garda con riqualificazione stazione di sollevamento Maraschina e attraversamento in subalveo fiume Mincio - Progetto 17103 - Lotto 5 - Tratto 6 - Progetto 17103L5T6 Importo di gara: 22.656.921 Importo di aggiudicazione: 17.316.756 Data aggiudicazione: 13/12/2024.

ler

(RADIOCOR) 02-02-25 14:54:19 (0346)PA,INF 5 NNNN