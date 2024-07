Appalti: la Top 10 dei lavori pubblici della settimana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 lug - 6 - A.T.A.C. SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA' DEL COMUNE DI ROMA Oggetto: Servizio di attivita' di supporto logistico e manutentivo per la rete di superficie del TPL di Roma CapitaleImporto: 15.417.861 Termine: 09/09/2024 7 - IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO DI GENOVA Oggetto: Affidamento della gestione del servizio di sterilizzazione per l'I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino per la durata di 48 mesi, rinnovabile di 12 mesi con eventuale proroga di ulteriori 12 mesi Importo: 14.534.000 Termine: 10/09/2024 8 - SUAM - STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE DI ANCONA Oggetto: Gara G09270 in 4 lotti - Convenzione quadro ex art.

26 L. 488/1999, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e viaria, piste ciclabili, marciapiedi e aree pedonali, relative pertinenze e segnaletica stradale orizzontale e verticale, delle aree a verde pubblico a basso impatto ambientale, per le amministrazioni del territorio della Regione Marche - II edizione - Lotto 2 Provincia di Macerata Importo: 12.683.160 Termine: 03/09/2024 9 - AZIENDA SANITARIA U.S.L. DI LATINA Oggetto: Accordo quadro con un unico operatore economico per lavori di manutenzione edile e accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo all'ASL Latina Importo: 11.754.000 Termine: 16/08/2024 10 - COMUNE DI LUCCA Oggetto: Lavori di cui al P.T. 66 23 - Realizzazione del nuovo asse suburbano tra la Rotatoria di Via dell'Acquacalda e la Rotatoria di Viale Castracani - Tratto A. CUI L00378210462202300066 Importo: 9.780.372 Termine: 12/08/2024.

