Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 giu - 1 - A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: S.S. 28 del Colle di Nava - Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovi' con collegamento alla S.S. 28 Dir. 564 e al casello A6 Torino-Savona - III Lotto (Variante di Mondovi') Importo: 126.337.232 Termine: 02/10/2025 2 - EAV - ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL DI NAPOLI Oggetto: Project financing - Gara ai sensi 193 del D.Lgs.

36/2023 per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, realizzazione e gestione di un nodo intermodale presso la stazione EAV di Sorrento e rifunzionalizzazione delle aree oggetto di intervento Importo: 73.198.367 Termine: 08/09/2025 3 - PROVINCIA DI PARMA Oggetto: Servizi integrati e manutentivi per la gestione degli immobili di proprieta' e di competenza della Provincia di Parma (global service) Importo: 57.474.400 Termine: 08/08/2025 4 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Oggetto: Lavori da eseguire nel complesso edilizio denominato Ascoli Tomaselli - mediante stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico - ricomprendenti la demolizione dell'ex ospedale Maurizio Ascoli, la sistemazione delle aree esterne, la realizzazione di un nuovo edificio denominato HTCC e la realizzazione di un nuovo edificio da adibire a centro di riabilitazione per pazienti fragili e di cura per malattie neurodegenerative Importo: 40.041.700 Termine: 30/07/2025 5 - REGIONE EMILIA ROMAGNA DI BOLOGNA Oggetto: Accordo quadro per lavori di prevenzione del dissesto idrogeologico, di sicurezza idraulica e di difesa della costa afferenti al territorio di competenza dell'ufficio territoriale di Rimini - Annualita' 2026-2029 Importo: 37.200.000 Termine: 24/07/2025.

