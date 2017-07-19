Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - A2A ENERGIEFUTURE SPA DI MILANO Oggetto: Fornitura di 6 motori endotermici alimentati a gas naturale per la centrale termoelettrica di San Filippo del Mela Importo: 65.458.469 Termine: 07/09/2026 2 - TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA DI ROMA Oggetto: Gara in 2 lotti - Accordo quadro - Servizio di manutenzione impianti GIS presenti nelle Stazioni Elettriche di Terna S.p.A. in tutto il Territorio Nazionale - Lotto 1 Importo: 30.000.000 Termine: 31/08/2026 3 - A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: Gara MI 10/26 in 3 lotti - Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione programmata per il risanamento strutturale di opere d'arte sul territorio della Regione Lombardia - Lotto 1 Province di Bergamo, Mantova, Cremona, Lodi Importo: 24.000.000 Termine: 24/07/2026 4 - TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA DI ROMA Oggetto: Gara in 2 lotti - Accordo quadro - Servizio di manutenzione impianti GIS presenti nelle Stazioni Elettriche di Terna S.p.A. in tutto il Territorio Nazionale - Lotto 2 Importo: 20.000.000 Termine: 31/08/2026 5 - A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: Gara MI 10/26 in 3 lotti - Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione programmata per il risanamento strutturale di opere d'arte sul territorio della Regione Lombardia - Lotto 2 Province di Brescia, Sondrio, Lecco, Como Importo: 18.000.000 Termine: 24/07/2 ler.
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