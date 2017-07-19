Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - 1 - S.P.E.S. - SOCIETA' PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE SPA DI PISTOIA Oggetto: Project financing - Gara ai sensi 193 del D.Lgs.
36/2023 per l'affidamento in concessione degli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia, messa in sicurezza, adeguamento normativo degli impianti a servizio degli immobili inclusa la progettazione, realizzazione, conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti esistenti degli edifici E.R.P. gestiti da S.P.E.S. Scrl - PNRR M7 I17 Importo: 34.219.603 Termine: 19/06/2026 2 - A.T.E.R. - AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TERAMO Oggetto: Project financing - Gara ai sensi 193 del D.Lgs.
36/2023 per l'affidamento in concessione delle attivita' di progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica di Edifici Facenti Parte del Lotto 2 di ATER Teramo con cui realizzare la misura del PNRR M7 Investimento 17 Repower Importo: 28.728.011 Termine: 03/06/2026 3 - I.A.C.P. - ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ENNA Oggetto: Project financing - Gara ai sensi 193 del D. Lgs.
36/2023 per l'affidamento in concessione dell'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprieta' dello I.A.C.P. di Enna, attraverso il ricorso alla Misura PNRR REPowerEU Missione 7 - Investimento 17 - per n.7 edifici ERP siti in Enna via Civilta' del Lavoro e via delle Olimpiadi per un totale di n. 193 alloggi Importo: 22.430.000 Termine: 04/06/2026 4 - A.S.P. - AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA Oggetto: Affidamento di un contratto di prestazione energetica e manutenzione degli immobili e degli impianti di proprieta' dell' ASP Importo: 21.665.190 Termine: 22/06/2026 5 - A.T.E.R.P. - AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CALABRIA DI CATANZARO Oggetto: Project financing - Gara ai sensi 193 del D. Lgs.
36/2023 per l'affidamento in concessione per gli interventi di efficientamento energetico - Lotto CS13 - Fondi PNRR Misura M7 Investimento 17 REPowerEU Importo: 20.335.605 Termine: 29/05/2026 ler.
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