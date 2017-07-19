Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 nov - 1 - COMUNE DI SESSA AURUNCA Oggetto: Project financing - Gara ai sensi 193 del D.Lgs.
36/2023 per l'affidamento in concessione del Recupero e rifunzionalizzazione del complesso conventuale di S. Stefano Importo: 361.753.909 (13.818.206,00 investimento) Termine: 19/01/2026 2 - COCIV - CONSORZIO COLLEGAMENTI INTEGRATI VELOCI DI GENOVA Oggetto: Terzo valico dei Giovi - Lavori di esecuzione della sovrastruttura ferroviaria della Linea AV/AC da pk. 0+333 a pk. 45+075 B.P. e relative interconnessioni - Lotto armamento ferroviario Importo: 135.515.610 Termine: 20/01/2026 3 - A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: Accordo quadro per l'esecuzione lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte - Lotto 8 (Sicilia, Sardegna) Importo: 72.000.000 Termine: 15/12/2025 4 - COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA PENITENZIARIA DPCM 19/09/2024 Oggetto: AQ Accordo quadro per l'affidamento congiunto di progettazione, csp e realizzazione padiglioni detentivi - Lotto 1 Comune di Reggio Calabria, Comune di Trani Importo: 59.297.031 Termine: 19/12/2025 5 - A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: Accordo quadro per l'esecuzione lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte - Lotto 7 (Basilicata, Calabria) Importo: 48.000.000 Termine: 15/12/2025 ler.
