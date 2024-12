Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 dic - 1 - APSS AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Oggetto: Servizio di gestione calore compresa gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termomeccanici delle strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento Importo: 231.368.759 Termine: 30/04/2025 2 - RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: Lavori di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di opere civili e tecnologie connessi al potenziamento della stazione di Venezia Mestre quale HUB di riconnessione urbana e mobilita' sostenibile Importo: 146.569.108 Termine: 04/02/2025 3 - MN SPA - METROPOLITANA DI NAPOLI Oggetto: Lavori relativi allo stralcio del progetto di impermeabilizzazione della galleria EAV ex Circumvesuviana, denominato lotto G09, tra le progressive di progetto pk 1+726.50 e pk 3+080.00 comprensivo del rifacimento della stazione di Poggioreale EAV (Oo.Cc. ed impianti) e dell'impianto di copertura GSM dell'intera tratta oggetto dell'intervento di impermeabilizzazione Importo: 53.461.878 Termine: 18/02/2025 4 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA DI MILANO Oggetto: Bosco della Musica - Lavori per la realizzazione di una struttura polifunzionale, auditorium e campus del Conservatorio di Milano Importo: 49.048.730 Termine: 20/01/2025 5 - ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA DI BARI Oggetto: Gara in 11 lotti - Accordo Quadro, da concludersi con un unico Operatore Economico per lotto, dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie - Lotto 8 Ambito 8 Comuni della Provincia di Taranto Importo: 44.958.854 Termine: 07/02/2025.

ler

(RADIOCOR) 22-12-24 13:06:01 (0241)PA,INF 5 NNNN