Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 gen - 1 - A.R.P.A. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI PALERMO Oggetto: Recupero energetico Arpa Sicilia padiglione Matteotti e padiglione Tresca complesso ex Roosevelt Palermo localita' Addaura via Agostino Barbarigo s.n.c.

Importo: 15.324.361 Termine: 29/02/2024 2 - COMUNE DI USTICA Oggetto: Appalto congiunto della progettazione ed esecuzione di lavori dell'intervento di realizzazione di nuovi impianti idrici o messa in sicurezza/manutenzione straordinaria di esistenti, favorendo l'istallazione di impianti di potabilizzazione con l'uso di tecniche a basso consumo energetico, nonche' di recupero delle acque piovane micro e fitodepurate, sia con raccolta sia da falde interne, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili - tipologia IIIC Importo: 4.888.221 Termine: 22/01/2024 3 - COMUNE DI ERICE Oggetto: Project financing - Progettazione, realizzazione e gestione di una infrastruttura tecnologica per l'ente e la cittadinanza e dei servizi di gestione delle entrate ivi compresi i parcheggi a pagamento Importo: 2.085.072 Termine: 20/03/2024 4 - COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI Oggetto: Messa in sicurezza da rischio idraulico delle aree tra corso Umberto I e via Roma a ridosso della casa comunale e messa in sicurezza casa comunale.

Importo: 2.021.873 Termine: 09/02/2024 5 - COMUNE DI CALVIZZANO Oggetto: Lavori di riqualificazione e miglioramento del decoro urbano delle strade comunali e dei marciapiedi di Via Conte Mirabelli, Via Pietro Nenni, Via Ritiro e Piazza Umberto I.

Importo: 2.018.159 Termine: 09/03/2024.

