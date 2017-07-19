Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - 1 - SNAM RETE GAS SPA DI SAN DONATO MILANESE Oggetto: Gara divisa in 4 lotti - CO.RE.MA.CO. STD Distretto Centro Orientale - Distretto Sud Orientale - Distretto Centro Occidentale - Lotto 1 Manutenzione Standard CO.RE.MA.CO.

Distretto Centro Orientale: Centri di Civitanova Marche - Vasto (Std 9) Importo: 47.514.004 Termine: 22/04/2026 2 - SNAM RETE GAS SPA DI SAN DONATO MILANESE Oggetto: Gara divisa in 4 lotti - CO.RE.MA.CO. STD Distretto Centro Orientale - Distretto Sud Orientale - Distretto Centro Occidentale - Lotto 2 Manutenzione Standard CO.RE.MA.CO.

Distretto Centro Orientale: Centri di Reggio Emilia, Bologna e C.le di Minerbio (Std 7) Importo: 33.115.004 Termine: 22/04/2026 3 - A.R.E.A. - AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA DI CAGLIARI Oggetto: Project financing - Gara ai sensi 193 del D. Lgs.

36/2023 per l'affidamento in concessione di lavori e servizi integrati di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprieta' di area, per gli immobili ubicati comuni di Sassari, Porto Torres, Sorso, Ozieri e Luogosanto con i contributi della missione 7, componente 1, investimento 17 del PNRR e conto termico 3.0 - Repower EU Sassari Importo: 28.201.827 Termine: 04/05/2026 4 - CASALP - CASA LIVORNO E PROVINCIA SPA DI LIVORNO Oggetto: Partenariato pubblico privato, ai sensi dell'art.

174 e art. 200 del d.lgs 36/2023 e smi, volto all'affidamento del servizio energetico mediante contratto di prestazione energetica (EPC) per l'efficientamento energetico dell'Edilizia Residenziale Pubblica Toscana tramite la misura PNRR M.7I.17 E IL Conto Termico 3.0 Importo: 25.190.672 Termine: 19/05/2026 5 - COMUNE DI GOTTOLENGO Oggetto: Project financing - Gara ai sensi 193 del D.Lgs.

36/2023 per l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione interventi di efficienza energetica, riqualificazione e successiva manutenzione degli immobili ERP di proprieta' dei comuni aderenti al cluster Bassa Bresciana con capofila Comune di Gottolengo - PNRR M.7 - I.17 Importo: 23.673.754 Termine: 11/05/2026 ler.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 19-04-26 12:55:00 (0256)PA,INF 5 NNNN