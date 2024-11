Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 nov - 1 - INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA Oggetto: Realizzazione di tutti i lavori necessari per la realizzazione a misura del rifacimento di reti gas in materiali non conformi (essenzialmente fibrocemento e PVC) nel Comune di Forli' Importo: 52.500.000 Termine: 17/12/2024 2 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI ROMA Oggetto: Istituzione del sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell'art. 32 del d. Lgs. 36/2023 - Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o dell'immagine Importo: 30.000.000 Termine: 12/11/2027 3 - COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA Oggetto: Accordo quadro con un solo operatore del servizio neve e dei lavori di manutenzione programmata e straordinaria delle pavimentazioni stradali del patrimonio infrastrutturale del comune Importo: 21.304.304 Termine: 09/12/2024 4 - SASA SPA DI BOLZANO Oggetto: Appalto integrato per la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno nell'ambito del progetto Hydrogen Adige Valley - Lotto 1, incluse prestazioni di gestione e manutenzione ordinaria - PNRR Importo: 18.248.451 Termine: 08/01/2025 5 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE TERRITORIALE TOSCANA E UMBRIA Oggetto: Affidamento congiunto della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di restauro e rifunzionalizzazione dell ex carcere femminile di Perugia da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al decreto MITE 256 del 23/06/2022 criteri ambientali minimi Importo: 15.767.022 Termine: 30/12/2024.

