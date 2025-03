Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mar - 1 - INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 SPA DI ROMA Oggetto: Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dell'intervento C22.0 - Potenziamento svincolo localita' Dervio Importo: 38.568.354 Termine: 23/04/2025 2 - COMUNE DI TERNI Oggetto: Project financing - Affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione economico - funzionale di un impianto di cremazione nel Comune Importo: 25.764.488 Termine: 26/04/2025 3 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA DI ROMA Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero e riqualificazione del complesso edilizio ex ospedale San Salvatore - L'Aquila - Lotto I Importo: 19.322.336 Termine: 15/04/2025 4 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA DI ROMA Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero e riqualificazione del complesso edilizio ex ospedale San Salvatore - L'Aquila - Lotto II Importo: 19.110.038 Termine: 15/04/2025 5 - CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI DI MILANO Oggetto: Lavori di costruzione del nuovo tracciato del Derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana Milanese, Pogliano Milanese e Vanzago Importo: 12.106.997 Termine: 15/04/2025.

