Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 ott - 1 - FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE DI MILANO Oggetto: Lavori per la realizzazione del nuovo Headquarters della Fondazione Human Technopole Importo: 235.112.288 Termine: 16/11/2026 2 - PROVINCIA DI RIETI Oggetto: Project financing - Gara ai sensi 193 del D.Lgs.

36/2023 per l'affidamento in concessione del servizio di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di riqualificazione e gestione della piscina coperta provinciale sita nel quartiere di Campoloniano di Rieti alla via P.

Padronetti 126 Importo: 26.725.381 Termine: 10/12/2026 3 - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Oggetto: Gara in 5 lotti - Servizio di manutenzione e controllo periodico dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli immobili di proprieta' o in uso a pubbliche amministrazioni ed enti non sanitari del territorio della Regione Lombardia, in collaborazione con la Provincia di Brescia, in qualita' di Soggetti Aggregatori, mediante convenzione ex art. 26 l. n.488/1999 - Lotto 1 Enti del Territorio della Citta' metropolitana di Milano e la Citta' metropolitana di Milano Importo: 20.400.000 Termine: 20/11/2026 4 - COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA Oggetto: Lavori di realizzazione tangenziale sud tra S.R. 62 Postumia a sud (dir. Mozzecane) e S.P. 24 del Serraglio a ovest (dir. Valeggio). Tratto A, tratto B con opzionale tratto C Importo: 18.330.423 Termine: 23/11/2026 5 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Oggetto: Appalto integrato Progetto 2020/136 - S.P. 92 di Castiglione. Costruzione nuovo ponte sul fiume Po al km 1+450 nei comuni di Castiglione Torinese e Settimo Torinese Importo: 16.899.113 Termine: 16/10/2026.

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