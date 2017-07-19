Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - 1 - CONSIP SPA DI ROMA Oggetto: ID SIGEF 2950 in 5 lotti - Accordo Quadro avente ad oggetto il Multiservizio Integrato Energia per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale - Lotto 4 Veneto 2 (province di Verona, Rovigo e Padova) Importo: 967.560.000,00 Termine: 30/09/2026 2 - CONSIP SPA DI ROMA Oggetto: ID SIGEF 2950 in 5 lotti - Accordo Quadro avente ad oggetto il Multiservizio Integrato Energia per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale - Lotto 3 Provincia Autonoma di Bolzano e Veneto 1 (Citta' metropolitana di Venezia e province di Belluno, Treviso e Vicenza) Importo: 789.360.000,00 Termine: 30/09/2026 3 - CONSIP SPA DI ROMA Oggetto: ID SIGEF 2950 in 5 lotti - Accordo Quadro avente ad oggetto il Multiservizio Integrato Energia per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale - Lotto 2 Piemonte 2 (tutte le province esclusa la Citta' metropolitana di Torino) Importo: 703.560.000,00 Termine: 30/09/2026 4 - CONSIP SPA DI ROMA Oggetto: ID SIGEF 2950 in 5 lotti - Accordo Quadro avente ad oggetto il Multiservizio Integrato Energia per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale - Lotto 1 Val d'Aosta e Piemonte 1 (Citta' metropolitana di Torino) Importo: 665.280.000,00 Termine: 30/09/2026 5 - CONSIP SPA DI ROMA Oggetto: ID SIGEF 2950 in 5 lotti - Accordo Quadro avente ad oggetto il Multiservizio Integrato Energia per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale - Lotto 5 Campania Importo: 163.680.000,00 Termine: 30/09/2026 ler.
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